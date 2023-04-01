Sefo'dan babasının Melisa Döngel yorumuna ilgili ilk açıklama Sefo'nun babasının ismi ile kullanılan bir hesap, Melisa Döngel'in fotoğrafının altına "Bunu mu buldun kız kıtlığı mı var" yorumunu yaptı. Sefo, hesabın babasına ait olmadığını, yorumu kimin yaptığını bilmediğini söyledi.

ensonhaber.com Son dönemin parlayan yıldızlarından Sefo, viral şarkılarıyla adından söz ettiriyor. Aşk hayatı ile de sık sık gündeme gelen Sefo’nun oyuncu Melisa Döngel ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ünlü rapçiyi konserlerinde de yalnız bırakmayan Döngel, ailenin beğenisini alamadı. Sefo’nun babasından, ilişki haberlerinin altına skandal bir yorum geldi. "Kız kıtlığı mı vardı" Hasan Fehmi Sağır isimli kullanıcı, “Bunu mu buldun, kız kıtlığı mı vardı?” Notunu düştü. Sağır’ın yorumunu, Sefo’nun annesinin de beğendiği görüldü. Gelin adayı aileden onayı alamazken, Sefo konuya dair ilk kez konuştu. Bebek’te görüntülenen Sefo, kariyer hayatından bahsettikten sonra Melisa Döngel sorusuyla karşılaştı. Sefo, Melisa Döngel ile olan birliktelik nasıl sorusuna “ Bu konularla alakalı açıklama yapmak istemiyorum” şeklinde konuştu. "O yorumu kim yaptı bilmiyorum" Şarkıcı, babasının yorumuyla ilgili şu ifadeleri aktardı; Dün gördüm ben de. Birisi adını değiştirip yorum yapmış. Babam bana bir şey söyleyeceği zaman telefondan söyleyebiliyor. O yorumu kim yaptı bilmiyorum.