Sefo'nun ailesi Melisa Döngel'i istemedi
ensonhaber.com

Son dönmin en popüler rapçilerinden biri olan Sefo, müzik kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Ünlü rapçinin, birlikte Sapanca'ya gittiği güzel Melisa Döngel ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Sefo'nun ailesi Melisa Döngel'i istemedi

Sefo'yu konserlerinde bile yalnız bırakmayan Döngel, ünlü rapçinin ailesinden veto yedi.

Aşkları ortaya çıkan Sefo ve Melisa Döngel birlikteliğine ünlü rapçinin babasından şaşırtan bir yorum geldi.

Sefo'nun ailesi Melisa Döngel'i istemedi

"Bunu mu buldun"

Hasan Fehmi Sağır, Melisa Döngel'i paylaşan bir sosyal medya sayfasının altına yazdığı "Bunu mu buldun, kız kıtlığımı vardı?" yorumuyla herkesi şaşırttı.

Sefo'nun ailesi Melisa Döngel'i istemedi

Anne de onayladı

Hasan Fehmi Sağır'ın yazdığını, Sefo'nun annesinin de beğenmesi "Melisa'ya onay çıkmadı" yorumu yaptırdı.

Sefo'nun ailesi Melisa Döngel'i istemedi
Sefo'nun ailesi Melisa Döngel'i istemedi
Sefo'nun ailesi Melisa Döngel'i istemedi
Sefo'nun ailesi Melisa Döngel'i istemedi