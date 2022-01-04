Seher Dilovan: Üreten kadınların dekolte giymesine gerek yok

Seher Dilovan, sahnede dekolteli kıyafetleri abartan meslektaşlarını eleştirdi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sahnelerinde dekolte giyinen şarkıcılar hakkında düşüncelerini dile getiren Dilovan, sahne kostümleri yüzünden çok eleştirilen Gülşen için; "Uygun görüyorlarsa, altından kalkabileceklerse çıplak da çıkabilir" dedi.

"SES YOK GÖRÜNTÜ VAR"

Eskiden de mayo tipi kostümle sahneye çıkanlar olduğunu söyleyen Dilovan, "Gerçekten işinizi iyi yapıyorsanız. Altın, altındır ve kıymetini bulur. 1992 yılından beri albümler yapıyorum, sayısını unuttuğum turnelerim ve ödüllerim var. Çok eski yıllarda bu tip mayoyla çıkan solistler vardı. Bizden önce sahne alırlardı. Onların sesi yoktu sadece görüntüleri vardı.

"BUNLARA İHTİYAÇLARI YOK"

Dolayısıyla yıllardan beri tanıdığımız sanatçıların bu görüntülere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Sesleri var, şarkıları-besteleri var. Üreten kadınlar." açıklamasında bulundu.

"BUNLAR PSİKOLOJİK VAKA" DEMİŞTİ

Bir süre önce verdiği röportajda "Sahne kostümü, sanatın görsel şovu olarak algılanabilir ama dekolte giyip bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır. Aşırı dekolte giyenler sağlıklı bir ruh halinde değiller. İnsanlar kendine çekidüzen vermeli." açıklamasında bulunan Dilovan meslektaşı Gülşen ve Hande Yener'in sahne kıyafetini yorumladı:

"UYGUN GÖRÜYORLARSA.."

"Bu görüntü bence dekolte ötesi bir teşhirdir. Uygun görüyorlarsa, altından kalkabileceklerse çıplak da çıkabilirler. Şahsen kimse hedefim değil. Bu kadar üreten, yıllardır tanınan insanlar kendilerini neden ucuz göstermeye çalışıyor. Modacılarıyla görüşüp elbette hoş dekolteler tercih edebilirler. Gülşen ile aynı şirkette çalıştık. Şahsen de tanırım. Üreten kadınların bedenlerini teşhir etmelerine gerek yok. Kendi takdirleridir. Hande Yener arkadaşımız geçenlerde iyi şarkı çıkmadığını ve kıyafetlerle gündeme gelindiğini itiraf etti."



