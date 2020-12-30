Şehrazat, Acun Medya ve TV8 kanalına açtığı davayı kazandı

Şarkılarının programlarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle dava açan ve kazanan Şehrazat’a 239 bin 250 liralık tazminat, 4 yıllık yasal faiziyle birlikte ödenecek…

Şehrazat; Aynen Öyle, Kınalı Bebek, Yaz Yaz Yaz, Yalnızlığa Hüküm Giydim, Adaletsiz Yar, Kıyamam, Maazallah ve Çek Babam Çek adlı eserlerinin programlarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya ve TV8 kanalına dava açmıştı.

İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava, geçtiğimiz günlerde karara bağlandı.

DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Karar duruşmasında, davacı Şehrazat’ın avukatı Sadettin Dayıoğlu ile davalı Acun Medya ve TV8 kanalının avukatı Ekim Su Küfteoğlu hazır bulundu.

Duruşmada, Şehrazat’ın avukatı Sadettin Dayıoğlu davanın kabulünü talep ederken, davalılar avukatı Ekim Su Küfteoğlu reddini istedi.

MAHKEME HAKLARIN İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, davacı Şehrazat’ın mali ve manevi haklarının davalılar tarafından ihlal edildiğine hükmetti.

Mahkeme, 11 Temmuz 2016 tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte 239 bin 250 lira izinsiz kullanım bedeli ve 10 bin lira manevi tazminatın davalılar tarafından davacıya ödenmesine karar verdi.