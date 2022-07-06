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Selahattin Paşalı baba oldu
Oyuncu Selahattin Paşalı ve Lara Tümer'in kızları Pera dünyaya geldi.
- Haber Merkezi
- 06.07.2022 - 12:46
'Aşk 101' dizisinde canlandırdığı 'Osman' karakteriyle yıldızı parlayan Selahattin Paşalı, sevgilisi Lara Tümer ile üç ay önce nikah masasına oturmuştu.
Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da tatil yapan çiftten güzel haber geldi.
Çiçeği burnunda anne Lara Tümer, kızlarının dünyaya geldiğini duyurdu.
"Seni seviyoruz"
Lara Tümer, doğumdan paylaştığı karelere, "İsmimizi anne-baba olarak değiştirdik. Ailemize hoş geldin Pera'm. Seni seviyoruz" notunu düştü.