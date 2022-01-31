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    Selahattin Paşalı baba oluyor

    Aşk 101'in Osman'ı Selahattin Paşalı, baba olmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 12:10
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    Selahattin Paşalı baba oluyor

    “Aşk 101” dizisinde canlandırdığı Osman karakteri ile tanınan Selahattin Paşalı'dan müjdeli haber geldi.

    SEVGİLİSİ HAMİLE

    İddialara göre Selahattin Paşalı'nın 2 yıldır birlikte olduğu ve dünyaca ünlü manken Barbara Palvin'e çok benzetilen sevgilisi Lara Tümer hamile. Bebek sevinci yaşayan çift, evlilik hazırlıklarına başladı.

    "YERLİ BARBARA" DİYORLAR

    Selahattin Paşalı'nın sevgilisi Lara Tümer hakkında sosyal medyada oldukça yorum yapıldı. Dünyaca ünlü manken Barbara Palvin'e benzetilen Lara Tümer hakkında kullanıcılar, "Yerli Barbara" tarzında yorumlar yaptı.

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