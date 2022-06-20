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    Selahattin Paşalı eşiyle tatilde

    Baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, doğumdan önce eşiyle başbaşa tatile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 10:06
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    Selahattin Paşalı eşiyle tatilde

    Popüler projelerden ‘Kalp Atışı’, ‘Aşk 101’ ve ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’nda rol alarak adını duyuran Selahattin Paşalı, şu sıralar dinleniyor.

    Paşalı,17 Nisan’da 2 yıllık sevgilisi Lara Tümer ile nikah masasına oturmuştu.

    Nikahta 6,5 aylık hamileydi

    Oyuncu, evlendiklerinde 6.5 aylık hamile olan eşi ile Bodrum’a gitti. Doğum öncesi tatile çıkan ünlü çift, önceki gün denizde keyif yaptı.

    Selahattin Paşalı eşiyle tatilde #1

    Selahattin Paşalı eşiyle tatilde #2


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