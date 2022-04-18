Selahattin Paşalı, evlendi

Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümer ile evlendi.

Son dönemin en popüler oyuncularından Selahattin Paşalı ve sevgilisi Lara Tümer, Bodrum’da aile arasında yapılan bir törenle evlendi.

Mayısta ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan çift, konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.

Gala'da bebek görünmüştü

“Pera Palas’ta Gece Yarısı” dizisinde rol alan Paşalı, galaya hamile sevgilisiyle katılınca, çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı. İki yıldır birlikte olan çift, mayısta anne-baba olacak.