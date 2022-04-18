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    Selahattin Paşalı, evlendi

    Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümer ile evlendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 07:15
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 07:26
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    Selahattin Paşalı, evlendi

    Son dönemin en popüler oyuncularından Selahattin Paşalı ve sevgilisi Lara Tümer, Bodrum’da aile arasında yapılan bir törenle evlendi.

    Mayısta ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan çift, konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.

    Gala'da bebek görünmüştü

    “Pera Palas’ta Gece Yarısı” dizisinde rol alan Paşalı, galaya hamile sevgilisiyle katılınca, çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı. İki yıldır birlikte olan çift, mayısta anne-baba olacak.

    Selahattin Paşalı, evlendi #1

    Selahattin Paşalı, evlendi #2


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