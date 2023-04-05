Selahattin Paşalı'dan eşine romantik doğum günü kutlaması! Lara Paşalı kayıtsız kalamadı Son yıllarda oyunculuğuyla büyük bir beğeni toplayan Selahattin Paşalı, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu eşi Lara Paşalı’nın doğum gününü, “Doğum günün kutlu olsun annecik! Seni seviyoruz” sözleriyle kutladı.

ensonhaber.com Son zamanların sevilen 'Ömer' dizinde başrolü oynayan Selahattin Paşalı'nın Gökçe Bahadır ile uyumu büyük beğeni alıyor. Zaman zaman eleştirilerin odağında olsalar da ikilinin geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Paşalı, geçtiğimiz yıl uzun zamandır birlikte olduğu Lara Paşalı ile nikah masasına oturmuştu. Yerli Barbara Sade bir nikah töreni düzenleyen genç çift, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada içerik üreten Lara Paşalı, Barbara Palvin'e benzetiliyor. Güzelliği ile göz kamaştıran genç ismin paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor. Paşalı çifti, geçtiğimiz aylarda da Leyla Pera ismindeki bebeklerini kucaklarına almıştı. Eşinin doğum gününü kutladı: 'Seni seviyoruz' Son olarak Selahattin Paşalı'dan yeni bir paylaşım geldi. Eşinin siyah-beyaz fotoğraflarını paylaşarak doğum gününü kutlayan Paşalı, aşka gelerek, “Doğum günün kutlu olsun annecik! Seni seviyoruz.” notunu düştü. Bunun üzerine paylaşıma kayıtsız kalamayan Lara Paşalı da, “Seni çok seviyorum kocacığım” şeklinde yanıt verdi.