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    Selahattin Paşalı'nın eşi emzirirken fotoğraf paylaştı

    Kızı Pera ile poz veren Lara Tümer, paylaşımında göğsünü emojiyle sansürledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 15:10
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    Selahattin Paşalı'nın eşi emzirirken fotoğraf paylaştı

    Son zamanların en popüler oyuncularından oyuncu Selahattin Paşalı, geçtiğimiz nisan ayında Lara Tümer ile nikah masasına oturmuştu.

    Düğünde karnı burnunda olan Lara Tümer Paşalı, kızı Pera'yı 1 Temmuz’da kucağına aldı.

    Emzirme pozunu paylaşan Lara Tümer, paylaşımıyla dikkat çekti. Lara Tümer, göğsünü emojiyle sansürleyerek yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

    "Daha 9 günlüktün"

    "Burada daha dokuz günlüksün. Ne zor şeymiş emzirmek/emzirmeyi öğrenmek. Ağlamaktan helak olmuştum 'onu besleyemeyeceğim' diye. 'Beceremiyorum' diye kendimi yerken mastit olma yolunda gidiyordum ki imdadıma Ayşe ebe yetişmişti.

    "Saatler süren masajlar"

    Saatler süren masajlar sonrasında kendimle baş başa kalıp zen bir ortam oluşturdum ve olumlamalar yaptım. 'Ben yapabilirim ve yapacağım' dedim ve sakin bir ruh halimle deneyip başardım. Sadece uyuyup kendimi toparlamaya ihtiyacım varmış. Demem o ki her 'yeni anne' başka zorluklar yaşıyor. Benim en zorlandığım emzirmeyi ilk günden öğrenememekti. Size basit görünen ama benim için hayatı kolaylaştıran bir şeydi bunu öğrenmek. Fakat en önemli öğrendiğim şey bu süreçte; ilk önce siz iyi olacaksınız, sonra bebeğinize bakacaksınız. Sizleri en çok ne zorlamıştı?"

    Selahattin Paşalı nın eşi emzirirken fotoğraf paylaştı #1

    Selahattin Paşalı nın eşi emzirirken fotoğraf paylaştı #2


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