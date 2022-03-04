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    Selami Şahin, İrem Derici'ye ihtarname gönderdi

    Usta sanatçı Selami Şahin, oğlu Lider Şahin'in eski sevgilisi İrem Derici'nin şarkısını okumasından rahatsız oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 15:13
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    Selami Şahin, İrem Derici'ye ihtarname gönderdi

    Şarkılar Bizi Söyler programına İrem Derici konuk oldu. İrem Derici'nin fragmanda eski aşkı Lider Şahin'in babası olan Selami Şahin'in "Sefam Olsun" şarkısını okuduğu görüldü.

    "İREM OKUMASIN"

    İddiaya göre Selami Şahin ekranda oğlunun eski aşkının şarkısını okuduğunu görünce çok sinirlendi. 2. Sayfa’nın haberine göre, Selami Şahin tanıtımda bunu görür görmez yapımcıya ihtarname gönderdi.

    Şahin'in "İrem benim şarkımı okuyamaz" dediği iddia edildi.

    Selami Şahin, İrem Derici ye ihtarname gönderdi #1

    Selami Şahin, İrem Derici ye ihtarname gönderdi #2


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