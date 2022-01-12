Selami Şahin'in kızı İrem Şahin'in Instagram pozları

Selami Şahin'in kızı İrem Şahin, güzelliğiyle sosyal medyanın gündeminde.

Türk müziğinin duayen sanatçısı Selami Şahin'in 26 yaşındaki kızı Meryem İrem Şahin, sosyal medyada fenomen olma yolunda ilerliyor.

Günlük hayatından kareler yayınlayan İrem Şahin, güzelliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

YAZI ÖZELDİ

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Meryem İrem Şahin, son olarak yazdan kalan pozlarını takipçileriyle paylaştı. Şahin, yayınladığı fotoğrafın altına 'Bu kadar kış yeterli…' notunu düştü.

Saçlarını tekrar sarı renge boyatan İrem Şahin'in son haline, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.