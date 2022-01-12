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    Selami Şahin'in kızı İrem Şahin'in Instagram pozları

    Selami Şahin'in kızı İrem Şahin, güzelliğiyle sosyal medyanın gündeminde.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 08:10
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 08:11
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    Selami Şahin'in kızı İrem Şahin'in Instagram pozları

    Türk müziğinin duayen sanatçısı Selami Şahin'in 26 yaşındaki kızı Meryem İrem Şahin, sosyal medyada fenomen olma yolunda ilerliyor.

    Günlük hayatından kareler yayınlayan İrem Şahin, güzelliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

    YAZI ÖZELDİ

    Paylaşımlarıyla dikkat çeken Meryem İrem Şahin, son olarak yazdan kalan pozlarını takipçileriyle paylaştı. Şahin, yayınladığı fotoğrafın altına 'Bu kadar kış yeterli…' notunu düştü.

    Saçlarını tekrar sarı renge boyatan İrem Şahin'in son haline, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

    Selami Şahin in kızı İrem Şahin in Instagram pozları #1

    Selami Şahin in kızı İrem Şahin in Instagram pozları #2

    Selami Şahin in kızı İrem Şahin in Instagram pozları #3

    Selami Şahin in kızı İrem Şahin in Instagram pozları #4

    Selami Şahin in kızı İrem Şahin in Instagram pozları #5

    Selami Şahin in kızı İrem Şahin in Instagram pozları #6

    Selami Şahin in kızı İrem Şahin in Instagram pozları #7


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