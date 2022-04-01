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    Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi

    Manisa'da minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu aralarında Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
    • AA
    • 01.04.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 16:50
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    Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi

    Sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in bulunduğu Kürşat Ö. yönetimindeki minibüs, İzmir-İstanbul Otoyolu Turgutlu geçişindeki Hamzabeyli mevkisinde önünde seyreden kamyonetle çarpıştı.

    Kazada savrulan araçlar bariyerlere çarptı, kamyonet devrildi.

    4 YARALI

    Minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolcular Andreas Rangavis, Celal Gökhan Güldal ve Fikret Emirhan Şahin, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi VİDEO

    Selami Şahin in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi #1

    Selami Şahin in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi #2

    Selami Şahin in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi #3

    Selami Şahin in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi #4

    Selami Şahin in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi #5

    Selami Şahin in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi #6


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