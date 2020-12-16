Selcan Asyalı kimdir? Selcan Asyalı kaç yaşında, nereli?

Seni Severdim, Zor Gibi, Helal Et şarkılarıyla başarılı çıkış yakalayan, güçlü sesi ve yorumuyla dikkat çeken Selcan Asyalı, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın konuğu olmasıyla merak edildi.

Oyunculuk okulu bitirme tezinde bir kamyonda dört kişinin tecavüzüne uğrayan kadın rolüyle dikkatleri üzerine çeken sanatçı Selcan Asyalı, uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu.

Zaman zaman açıklamarıyla magazin gündemine gelen Selcan Asyalı, Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu gündüz kuşağı programına konuk oldu.

Hayatı ve şarkıları merak konusu olan Selcan Asyalı kimdir, nereli ve kaç yaşında, işte detaylar..

SELCAN ASYALI KİMDİR?

Selcan Asyalı; Linet ve Ebru Gündeş arası güçlü bir sesi ve müzik tarzıyla adını duyurmuştur. 1984 yılında Artvin’de doğan şarkıcı, eğitimci bir ailenin çocuğudur. Rize, Kütahya ve Ankara’da eğitim hayatını tamamlamıştır. Müzik hayatına, lise ve üniversite yıllarında çeşitli korolar ile başlamıştır. Gazi Üniversitesinden mezundur.

KANSER HASTASI ÇOCUKLAR İÇİN SAHNEYE ÇIKTI

16 yaşındayken, lösemili çocuklar yararına Kütahya’da düzenlenen bir organizasyonda ilk kez sahneye çıkmıştır.

Profesyonel olarak ise 18 yaşından beri sahnelerde yer alan Selcan Asyalı; üniversitede okuduğu yıllarda 4 yıl korolara katılarak müzik çalışmalarında bulunmuştur. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da çeşitli sahne çalışmaları olmuştur.

ÜNLÜ İSİMLERLE ALBÜM ÇIKARDI

Selcan Asyalı, 2016 yılında Avrupa Müzik etiketiyle “Helal Et” adlı ilk stüdyo albümünü çıkardı. Tamamen yeni bestelerden oluşan albümünde; Aysel Gürel, Ersay Üner, Ayla Çelik, Gökhan Tepe, Emirkan, Şebnem Sungur, Ravi İncigöz, Yasemin Pulat, Cüneyt Tek, Reşit Gözdamla gibi önemli isimlerle çalışmıştır.

Ünlü aranjör Erhan Bayrak’ın hem müzik direktörlüğünü hem düzenlemelerini üstlendiği “Helal Et” albümü 7 şarkıdan oluşuyor.

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Şarkıcı Asyalı, albümünden ilk çıkışını Nadir Bekar yönetmenliğinde kliplendirilen ve Ersay Üner’e ait olan “Seni Severdim” şarkısıyla yapmıştır.

İkinci klip çalışmasını ise albümün isim şarkısı olan ve sözleri Şebnem Sungur’a, bestesi Ayla Çelik’e ait olan “Helal Et” adlı şarkıyla yapmıştır.

2017 yılının yaz aylarında ise “Zor Gibi” şarkısının video klipi, dinleyicilere sunulmuştur. Şarkıcının sunulan video klipleri, milyonlarca kez izlenerek büyük bir başarı yakalamıştır.

SELCAN ASYALI ŞARKILARI