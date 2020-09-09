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    Selçuk Şahin, eşiyle tatilde

    Eşinin myoyla görüntülenmesini istemeyen Selçuk Şahin, havluyla eşini bekledi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 08:24
    • Güncelleme : 09.09.2020 - 08:24
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    Selçuk Şahin, eşiyle tatilde

    Futbolcu Selçuk Şahin, eşi Emel Şahin’le Çeşme'de tatil yapıyor. Çift, önceki gün Dalyan’daki bir sahilde görüntülendi.

    Çiftin sudaki romantik ve eğlenceli anları ise objektife yansıdı.

    EŞİNİ HAVLUYAB SARDI

    Ünlü futbolcu, görüntülendiğini fark edince eşini uyardı. Eşinin mayoyla görüntülenmesini istemeyen Şahin, sudan çıkarak localarından bir havlu aldı.

    Futbolcu, eşini havluya sardı. Emel Şahin, tüm önlemlere rağmen görüntülendi.

    Selçuk Şahin, eşiyle tatilde #1

    Selçuk Şahin, eşiyle tatilde #2

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