- Haberler
- Magazin Haberleri
- Selçuk Şahin, eşiyle tatilde
Selçuk Şahin, eşiyle tatilde
Eşinin myoyla görüntülenmesini istemeyen Selçuk Şahin, havluyla eşini bekledi.
- Haber Merkezi
- 09.09.2020 - 08:24
- Güncelleme : 09.09.2020 - 08:24
Futbolcu Selçuk Şahin, eşi Emel Şahin’le Çeşme'de tatil yapıyor. Çift, önceki gün Dalyan’daki bir sahilde görüntülendi.
Çiftin sudaki romantik ve eğlenceli anları ise objektife yansıdı.
EŞİNİ HAVLUYAB SARDI
Ünlü futbolcu, görüntülendiğini fark edince eşini uyardı. Eşinin mayoyla görüntülenmesini istemeyen Şahin, sudan çıkarak localarından bir havlu aldı.
Futbolcu, eşini havluya sardı. Emel Şahin, tüm önlemlere rağmen görüntülendi.