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    Selçuk Yöntem suskunluğunu bozdu

    Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, Türkiye'deki dizi sürelerinden şikayetçi...
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 11:17
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 11:29
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    Selçuk Yöntem suskunluğunu bozdu

    Selçuk Yöntem ve yönetmen Hilal Saral, bu yıl yedinci kez düzenlenen ‘Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne konuk oldu.

    Türkiye'de artık dizi sürelerinin yaklaşık 2,5 saat olduğuna vurgu yapan Selçuk Yöntem, isyan etti.

    "BİZDEN BAŞKA BÖYLE YAPAN YOK"

    Yöntem, "Bizden başka böyle dizi yapan bir ülke olduğunu sanmıyorum. 5 günde 1 dizi bölümü çekiliyor, bu bir mucize. Dizi süreleri uzadıktan sonra 5 yıldır dizilere ara verdim. Bu, işin kreatif olmasını uzaklaştıran çok yıpratıcı bir hal. Dizi süreleri uzun olmasına rağmen kaliteli yapımlar ortaya çıkıyor." diye konuştu.

    Selçuk Yöntem suskunluğunu bozdu #1

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