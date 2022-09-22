Selda Alkor: Artık benim kanımdan kimse hayatta değil

Selda Alkor: Artık benim kanımdan kimse hayatta değil

Usta oyuncu Selda Alkor, duygulandıran aile hikayesini anlattı.

Bir döneme damga vuran 'Asmalı Konak' (2002-2004) dizisinde hayat verdiği 'Sümbül Karadağ' rolüyle 30. Altın Kelebek Ödülleri’nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen ve Türk Sinemasının efsane isimlerinden Selda Alkor samimi açıklamalarda bulundu.

Selda Alkor, bilinmeyen duygusal aile hikayesini de Ceyda Düvenci'ye anlattı.

"Sadece ben kaldım"

Babasını 12, annesini ise 15 yaşındayken kaybeden sanatçı, "12 yaşında babamı, 16 yaşında annem kaybettim. Çalışma hayatına başladığımda İstanbul’a gelmiştik. Abim oyunculuk yapmamı istemediği için 3 sene benimle konuşmadı. Yıllar sonra, Alkor soyadını devam ettirebiliyorum diye beni desteklemeye başladı" cevabını verdi.

Usta oyuncu "Şu an benim kanımdan olan hiç kimse yok, sadece ben varım” diyerek abisinin ve ablasının ölümüyle ilgili üzüntüsünü paylaştı.