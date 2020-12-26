Selda Bağcan: Açık giyinmek ayıp geliyor bana

Dekolteli kıyafet tercih etmediğini söyleyen Selda Bağcan, sosyal medyada tepkiyle karşılaştı.

Şarkıcı Selda Bağcan, Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Sahne kostümü konusunda sade seçimler yapan Bağcan, 'Sizi abartılı kostüm ya da dekolte kıyafetlerle göremiyoruz' sorusu üzerine, hayatı boyunca açık giyinmediğini söyledi.

"BANA AYIP GELİYOR"

Açık giyinmeyi sevmediğini belirten Bağcan, "‘Sol muhafazakar’ diyorlar ya hani, işte ben tam oyum. Sevmiyorum açık giyinmeyi, bana ayıp geliyor. Hatta açık giyinen bazı insanları görünce şok oluyorum. Öyle omuzlarımı bile göstermek falan hiç bana göre değil. Ben böyle iyi ve rahat hissediyorum. Günlük hayatımda da zaten çok sade giyinirim. Sahnede sadece bir tık daha özenliyim.” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ EDİLDİ

Bağcan'ın bu sözleri ise sosyal medyada tartışma konusu oldu. Birçok kullanıcı bu açıklamalara tepkiyle karşılık verdi.