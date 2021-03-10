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    Selda Bağcan, Aleyna Tilki'ye teşekkür etti

    20 yaşındaki Aleyna Tilki, "Selda Bağcan'ı seviyorum çünkü kendine has tarzıyla, kalpten ve cesurca şarkı söylüyor" şeklindeki açıklamasıyla gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 07:36
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    Selda Bağcan, Aleyna Tilki'ye teşekkür etti

    2019 yılında İstanbul'daki bir konserine

    Selda Bağcan, Aleyna Tilki ye teşekkür etti #1'ı konuk alan ve 'Gesi Bağları' türküsü ile düet yapan genç şarkıcı Aleyna Tilki, en sevdiği kadın sanatçıyı açıkladı.

    "KALPTEN VE CESURCA"

    Şimdilerde 'Retrograde' ile adından söz ettiren Tilki, "Selda Bağcan'ı seviyorum çünkü kendine has tarzıyla, kalpten ve cesurca şarkı söylüyor" ifadelerini kullandı.

    Aleyna Tilki'nin bu sözlerinin ardından Bağcan da sessizliğini bozdu. Konuyla ilgili Twitter hesabında paylaşımda bulunan Selda Bağcan, "Teşekkürler sevgili Aleyna Tilki..." sözlerini yayınladı.

    Selda Bağcan, Aleyna Tilki ye teşekkür etti #2

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