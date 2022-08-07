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    Selda Bağcan'a Gökhan Türkmen'den eleştiri

    Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, Harbiye’de konser veren Selda Bağcan’ın sahneye Aleyna Tilki’yi çıkarmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Türkmen, Aleyna için "reklam yapıyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2022 - 13:11
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    Selda Bağcan'a Gökhan Türkmen'den eleştiri

    Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser veren yılların sanatçısı Selda Bağcan, kendisini dinlemeye gelenlere sürpriz yaptı.

    Bağcan, genç popçu Aleyna Tilki’yi sahneye çağırdı ve ikili birlikte “Dön gel birtanem” adlı şarkıyı seslendirdi.

    Gökhan Türkmen’den tepki

    Bu performans, geceye katılanlara büyük bir keyif verse de bir ismin eleştirisine neden oldu.

    Usta sanatçıya meslektaşı Gökhan Türkmen’den tepki geldi.

    Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bağcan'ın Tilki'yi sahne çıkarmasına anlam veremediğini belirtti ve bunun reklam olduğunu savundu.

    Aleyna Tilki, Selda Bağcan'la şarkı söyledi VİDEO

    “Güzel reklam; hayırlı işler”

    Şarkıcı, “Ülkede o kadar değerli genç, müziğini ve kendini tanıtabilmek için uğraşan ve bunu da çok etik ve gerektiği yerden yapan müzisyen varken; bir çınarın, bir o kadar önem kazanmış bir yerde böyle bir şarkıcıyı çıkarıyor olmasının bir nedeni vardır elbet. Biz anlayamayız! Güzel reklam; hayırlı işler, bol güneşler herkese!” dedi.

    Selda Bağcan a Gökhan Türkmen den eleştiri #1

    Selda Bağcan a Gökhan Türkmen den eleştiri #2

    Selda Bağcan a Gökhan Türkmen den eleştiri #3

    Selda Bağcan a Gökhan Türkmen den eleştiri #4

    Selda Bağcan a Gökhan Türkmen den eleştiri #5


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