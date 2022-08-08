Selda Bağcan'dan Gökhan Türkmen'e: Terbiyesiz

Usta sanatçı Selda Bağcan, kendisini eleştiren meslektaşı Gökhan Türkmen'e cevap verdi.

Selda Bağcan, geçen çarşamba Harbiye Açıkhava’da verdiği konserde sahnesine Aleyna Tilki’yi konuk etti.

Bağcan'ın bu hareketini, popçu Gökhan Türkmen eleştirmişti.

Türkmen, “Ülkede o kadar değerli genç müzisyen varken; bir çınarın böyle bir şarkıcıyı çıkarıyor olmasını biz anlayamayız! Güzel reklam.” demişti.

"Sana ne?"

Sert bir tepki gösteren Bağcan “Terbiyesizlik yapmış. Kıskandı belki de. Sanatçı sanatıyla gündem olmalı. Ayrıca sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım, sana ne?” cevabını verdi.