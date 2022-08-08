Petrol
96.06
1.20%
Euro
18.3176
0.42%
Dolar
17.9639
0.29%
Altın
1.026
0.31%
Borsa
277
0.00%
Bitcoin
427.509
3.27%
BTXN Coin
7.85
-3.68%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Selda Bağcan'dan Gökhan Türkmen'e: Terbiyesiz

    Usta sanatçı Selda Bağcan, kendisini eleştiren meslektaşı Gökhan Türkmen'e cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 10:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Selda Bağcan'dan Gökhan Türkmen'e: Terbiyesiz

    Selda Bağcan, geçen çarşamba Harbiye Açıkhava’da verdiği konserde sahnesine Aleyna Tilki’yi konuk etti.

    Bağcan'ın bu hareketini, popçu Gökhan Türkmen eleştirmişti.

    Türkmen, “Ülkede o kadar değerli genç müzisyen varken; bir çınarın böyle bir şarkıcıyı çıkarıyor olmasını biz anlayamayız! Güzel reklam.” demişti.

    "Sana ne?"

    Sert bir tepki gösteren Bağcan “Terbiyesizlik yapmış. Kıskandı belki de. Sanatçı sanatıyla gündem olmalı. Ayrıca sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım, sana ne?” cevabını verdi.

    Selda Bağcan dan Gökhan Türkmen e: Terbiyesiz #1


    İlginizi Çekebilir

    Paralı oldu, plastik poşet kullanımı yüzde 65 azaldı
    Ekonomi

    Paralı oldu, plastik poşet kullanımı yüzde 65 azaldı

    Tekirdağ'da evi yanan kadın 'Kardeşimden şüpheleniyorum' dedi
    İç Haber

    Tekirdağ'da evi yanan kadın 'Kardeşimden şüpheleniyorum' dedi

    Genç iş adamını milyoner yapan sistem Türkiye’de!
    BTCrobo Cem

    Genç iş adamını milyoner yapan sistem Türkiye’de!

    Görüş Bildir