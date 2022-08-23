Selda Bağcan'ın 50'nci yıl kutlaması

Selda Bağcan, 50'nci sanat yılını İstanbul konserinde kutladı.

Selda Bağcan, İstanbul'da konser verdi. 50'nci sanat yılını konserinde kutlayan Bağcan, sahnede misafirlerine konser anılarını anlattı.

"Mütevazı değilim"

Selda Bağcan, "İnsan olarak mütevazı biriyim ama sanatımda değil." dedi.

Konserin sonlarına doğru söylenen "Sivas’ın Yolları”, 'Mehmet Emmi' ve 'Yuh Yuh' ile Selda Bağcan hayranları açıkhavanın en büyük halayını çekti.