Selen Görgüzel Alkan'dan bikinili paylaşım

Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaşan Selen Görgüzel Alkan, gelen yorumlardan rahatsız oldu.

Hamdi Alkan'ın oyuncu ve şarkıcı eşi Selen Görgüzel Alkan, söyledikleri ve paylaştıklaryla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şimdilerde Bodrum'da güzel havanın tadını çıkaran Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabından tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

"KOLAY DEĞİL"

Sezonu Bodrum'da açan Görgüzel, fotoğrafına, "Bir dakika boyunca burada böyle durmak hiç kolay kolay değil, o yüzden 'story'de kalmasın' diyen sporcu arkadaşlara selam olsun." notunu düştü.

Instagram'da 200 bini aşkın takipçiye sahip olan Alkan, son paylaştığı bikinili karesiyle olay yarattı. Gelen yorumlardan rahatsız olan Selen Görgüzel Alkan, kısa sürede paylaşımını kaldırdı.