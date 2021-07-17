Selen Görgüzel: Benim bedenim

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Hamdi Alkan’ın 42 yaşındaki eşi Selen Görgüzel, paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla genç kızlara taş çıkardı.

2014 yılında Hamdi Alkan’la dünyaevine giren oyuncu Selen Görgüzel Alkan, bikinili paylaşımları ile yürek hoplattı.

Bodrum’da tatil yapan 42 yaşındaki oyuncu, adeta genç kızlara taş çıkardı.

Beyaz bikinisiyle çektirdiği iki kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu "Benim bedenim, benim işim" notunu düştü.

"MİDEM BULANIYOR, BAKAMIYORUM"

Geçtiğimiz ocak ayında Nişantaşı'nda objektiflere takılan Selen Görgüzel, "Bakımsız insana tahammülüm yok." açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Görgüzel, "Kendine özen göstermeyen insanı sevmiyorum. Midem bulanıyor, bakamıyorum. O kadar da açık söyleyeyim. Buna 'parayla alakalı' falan demesinler sakın. Temiz ve iyi olmak imandan geliyor.” ifadelerini kullanmıştı.