Hamdi Alkan'dan geçtiğimiz aylarda boşanan Selen Görgüzel, bir gece kulübünde doyasıya dans etti.

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra iddialı paylaşımlarla dikkat çeken Selen Görgüzel, arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktı.

“Benden selam söyleyin bütün aşklarıma”

Şimdilerde tatilde olan Görgüzel, kasığına kadar yırtmaçlı bir elbiseyle eğlence mekanına gitti. Görgüzel, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Görgüzel, “Benden selam söyleyin bütün aşklarıma” şarkısıyla dans etti. Görgüzel'in o anları sosyal medyada gündem oldu.

Selen Görgüzel, dekolteli kıyafetiyle dans etti ViDEO