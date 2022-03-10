Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan boşanıyor

Selen Görgüzel, Hamdi Alkan ile yaşadığı evi terk etti.

Aylar önce verdikleri röportajlarda evliliklerinde sorunlar yaşadıklarını ima eden ünlü çift Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan'dan kötü haber geldi.

HAMDİ AYLARDIR YOKTU

Birkaç aydır annesinin evinde kalan daha sonra yurt dışına kızı Zeynep Alkan'ın yanına giden Hamdi Alkan, evine dönünce de eşi Selen Görgüzel ile arasındaki sorunları çözülemedi.

Hamdi Alkan eve dönünce de sorunlar gözülmeyince Selen Görgüzel, evi terk etti. Ünlü çiftin boşanma sürecinde olduğu ve ilişkilerini noktaladıkları iddia edildi.

ANLAŞMALI BİTECEK

2014 yılında evlenen Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel Alkan'ın anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı ortaya çıktı.

"ANNESİNİ TERCİH ETTİ"

Oyandığı tiyatro oyununda rol arkadaşıyla Hamdi Alkan'ın gözleri önünde öpüşmesiyle gündeme gelen Selen Görgüzel, çok konuşulmuştu.

Görgüzel, aylar önce verdiği röportajda söyledikleriyle de dikkat çekmişti. Yeni yılda sahneye çıkan Görgüzel, Hamdi Alkan'ın kendisini izlemeye gelmemesiyle ilgili konuşmuş hatta sitem etmişti. Morali bozuk olan Görgüzel, "Hamdi annesinin yanında olmayı tercih etti" demişti.

Selen Görgüzel, yeni başladığı tiyatro oyununda öpüştü VİDEO ARŞİV



Selen Görgüzel: Hamdi'ye kararımı sormam