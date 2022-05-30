Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, katıldığı programda giydiği kıyafetler yüzünden işlerinin azaldığını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda Hamdi Alkan ile olan 9 yıllık evliliği tek celsede sonlandıran şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu.

Boşanmanın ardından zor günler yaşadığını söyleyen Görgüzel, iş hayatında da problemlerle karşılaştığını söyledi.

Şu sıralar müziğe ağırlık verdiğini söyleyen Görgüzel, Melek Mosso'nun iptal edilen Isparta konseri hakkında konuştu.

Görgüzel, sahnede giydiği dekolteli kıyafetler yüzünden kendi başına da böyle olaylar geldiğini söyledi.

"AK Parti değil"

"Bir sanatçı olarak şunu söylemek istiyorum benim de kulağıma geliyor, yok kıyafetim yok tiyatrodaki öpüşme sahnem yüzünden bazı yerlerde ismim reddediliyor. Ve şu anki AK Parti tarafından değil yani. Dün menajerim aradı; "Selen Hanım ismimiz çiziliyor" dedi.

Selen Görgüzel: Tarzım yüzünden reddediliyorum ViDEO



"Bunların içerisinde başka şeyler dönüyor"

AK Parti mutaassıp olduğu için böyle yapıyor deniliyordu, bunların alakası yok onlarla. Bunların içerisinde kendi içinde başka şeyler dönüyor. Her şeyi gerçekten çok iyi araştırarak eleştirmek lazım.

Bir insanın eğitildiği yer ailesidir. Bu belediyelere mi kaldı. Nedir bu ahlak bekçiliği anlamıyorum."