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Selen Görgüzel yatak odası paylaşımı
Selen Görgüzel, son olarak derin yırtmaçlı elbisesiyle yatak odasında çekilen bir karesini takipçileriyle paylaştı.
- Haber Merkezi
- 02.08.2022 - 07:08
- Güncelleme : 02.08.2022 - 07:19
Şarkıcı Selen Görgüzel, geçtiğimiz aylarda uzun süredir evli olduğu oyuncu Hamdi Alkan ile yollarını ayırmıştı.
Boşanmanın etsinden çabuk çıkan Görgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Yatakta poz verdi
Son olarak derin göğüs dekolteli elbisesiyle yatak pozu veren Görgüzel, yine konuşulmayı başardı.
Ünlü şarkıcı paylaşımına; "Sahne sonrası keyif yapmayan bizden değildir imza işene sevdalı bir dost" yazdı.
Cesur dekoltesini takipçilerinin beğenisine sunan Görgüzel'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.