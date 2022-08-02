Petrol
99.28
-0.75%
Euro
18.3775
0.05%
Dolar
17.8852
0.00%
Altın
1.021
0.15%
Borsa
2656
0.00%
Bitcoin
413.181
-1.43%
BTXN Coin
9.52
-3.25%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C

    Selen Görgüzel yatak odası paylaşımı

    Selen Görgüzel, son olarak derin yırtmaçlı elbisesiyle yatak odasında çekilen bir karesini takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 07:08
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 07:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Selen Görgüzel yatak odası paylaşımı

    Şarkıcı Selen Görgüzel, geçtiğimiz aylarda uzun süredir evli olduğu oyuncu Hamdi Alkan ile yollarını ayırmıştı.

    Boşanmanın etsinden çabuk çıkan Görgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

    Yatakta poz verdi

    Son olarak derin göğüs dekolteli elbisesiyle yatak pozu veren Görgüzel, yine konuşulmayı başardı.

    Ünlü şarkıcı paylaşımına;  "Sahne sonrası keyif yapmayan bizden değildir imza işene sevdalı bir dost" yazdı.

    Cesur dekoltesini takipçilerinin beğenisine sunan Görgüzel'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

    Selen Görgüzel yatak odası paylaşımı #1

    Selen Görgüzel yatak odası paylaşımı #2


    İlginizi Çekebilir

    Türk müziğinin güler yüzlü yorumcusu: Osman Yağmurdereli
    Kültür Sanat

    Türk müziğinin güler yüzlü yorumcusu: Osman Yağmurdereli

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Bülent Aydemir, Habertürk'e geri döndü
    Medya

    Bülent Aydemir, Habertürk'e geri döndü

    Görüş Bildir