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- Selen Görgüzel'den estetik açıklaması
Selen Görgüzel'den estetik açıklaması
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden olan Selen Görgüzel, 'estetik' iddiası ile ilgili net konuştu.
- Haber Merkezi
- 24.06.2020 - 07:24
Bodrum’daki evinde tatile başlayan oyuncu-şarkıcı Selen Görgüzel bikini ve mayolu fotoğrafları için "estetikli" yorumu yapanlara cevap verdi.
SIRRI VERDİ
Görgüzel, sosyal medya hesabından Bodrum'da çekildiği fotoğrafları paylaştı ve bir kez daha hiçbir yerinde estetik olmadığını söyledi: "Vücudumun hiçbir yerinde müdahale yok. Çünkü henüz zamanı gelmedi. Estetiğe karşı değilim. İleri yaşlarda neden olmasın? "
Selen Görgüzel işin sırrını şöyle verdi: "Önemli olan doğru açıyı, ışığı yakalamak."