Selen Görgüzel'in Çağla Şıkel iddiası olay yaratır! "Ben evde yokken, kızımın babasına gidiyordu" Çağla Şıkel’in kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Selen Görgüzel, olay yaratacak yeni bir iddia daha ortaya attı.

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Tarzıyla, sahnesiyle hem de açıklamalarıyla adından söz ettiren Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yine gündem oldu.

Manken Çağla Şıkel, hakkında konuşan Selen Görgüzel için suç duyurusunda bulundu.

Selen Görgüzel, hakaret ve iftira içerikli konuşma yapmamış olmasına rağmen dava açıldığını söyledi.

Kendisine haksızlık yapıldığını belirten ünlü şarkıcı, olay sözler söyledi.

"Üstüne alındı”

Selen Görgüzel, “Arto’yla aramızda geçen diyalogda ‘özel defileler, paralı yapılan menfaat arkadaşlıkları’ cümlemi üstüne alınmış. Kendisinin adını dahi geçirmedim. Geçmişiyle alakalı bir sıkıntısı mı var da üstüne alındı?” diye konuştu.

"Genelde ben evde yokken gelirdi"

Görgüzel ayrıca, “Çağla’yla kızımın babası çok iyi arkadaştı. Genelde ben evde yokken geldiği için hiç tanışmadım.” diyerek gündem oldu.