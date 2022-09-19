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    Selen Görgüzel'in Hamdi Alkan'dan sonraki hayatı

    Hamdi Alkan ile evliliği sona eren Selen Görgüzel, yeni hayatını anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 15:02
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    Selen Görgüzel'in Hamdi Alkan'dan sonraki hayatı

    Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'la geçtiğimiz aylardan boşanan Selen Görgüzel, bekar olduğu günden beri gündemden düşmüyor.

    Hamdi Alkan'la evli olduğu dönemde lüks bir hayat süren Görgüzel, yeni bekar hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı.

    Selen Görgüzel in Hamdi Alkan dan sonraki hayatı #1

    "Eskiden yardımcılarım vardı"

    Hamdi Alkan'la evli olduğu dönemde lüsk bir hayat yaşayan ünlü şarkıcı, yeni evinin kapılarını 2. Sayfa programına açtı.

    Selen Görgüzel'in Hamdi Alkan'dan sonraki hayatı ViDEO

    Selen Görgüzel in Hamdi Alkan dan sonraki hayatı #2

    "Ütümü bile kendim yapıyorum"

    Görgüzel, Hamdi Alkan’dan sonra değişen hayatını anlattı: “Eskiden evde yardımcılarım vardı, ben hep yönettim. İlk kez hiç personelim yok. Ütümü ve kahvemi bile kendim yapıyorum.”

    Selen Görgüzel in Hamdi Alkan dan sonraki hayatı #3

    Mavi tik'ini de kaybetmişti

    Instagram’ında “Alkan” soyadını kaldıramadığı için yeni bir hesap açan Görgüzel, “Yıllar önce o soyisim ile mavi tik verilmişti, ben değiştirmek istedim fakat talebim kabul edilmedi. Ben de yeni hesap açtım. Kimsenin soyadına ihtiyacım yok. Bittikten sonra o soyismi taşımamın bir anlamı yok.” demişti.

    Selen Görgüzel in Hamdi Alkan dan sonraki hayatı #4

     

    Selen Görgüzel in Hamdi Alkan dan sonraki hayatı #5


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