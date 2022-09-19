Hamdi Alkan ile evliliği sona eren Selen Görgüzel, yeni hayatını anlattı.

Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'la geçtiğimiz aylardan boşanan Selen Görgüzel, bekar olduğu günden beri gündemden düşmüyor.

Hamdi Alkan'la evli olduğu dönemde lüks bir hayat süren Görgüzel, yeni bekar hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı.

"Eskiden yardımcılarım vardı"

Hamdi Alkan'la evli olduğu dönemde lüsk bir hayat yaşayan ünlü şarkıcı, yeni evinin kapılarını 2. Sayfa programına açtı.

Selen Görgüzel'in Hamdi Alkan'dan sonraki hayatı ViDEO

"Ütümü bile kendim yapıyorum"

Görgüzel, Hamdi Alkan’dan sonra değişen hayatını anlattı: “Eskiden evde yardımcılarım vardı, ben hep yönettim. İlk kez hiç personelim yok. Ütümü ve kahvemi bile kendim yapıyorum.”





Mavi tik'ini de kaybetmişti

Instagram’ında “Alkan” soyadını kaldıramadığı için yeni bir hesap açan Görgüzel, “Yıllar önce o soyisim ile mavi tik verilmişti, ben değiştirmek istedim fakat talebim kabul edilmedi. Ben de yeni hesap açtım. Kimsenin soyadına ihtiyacım yok. Bittikten sonra o soyismi taşımamın bir anlamı yok.” demişti.