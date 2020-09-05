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- Selen Görgüzel’in mayolu fotoğrafları beğeni topladı
Selen Görgüzel’in mayolu fotoğrafları beğeni topladı
Her yaza mayo ve bikinileri pozlarıyla damga vuran oyuncu, bu kez eşi Hamdi Alkan’a poz verdi.
- Haber Merkezi
- 05.09.2020 - 16:44
Hamdi Alkan’ın oyuncu ve şarkıcı eşi Selen Görgüzel, Instagram hesabından paylaştığı iddialı fotoğraflar ile yine adından söz ettirdi.
41 yaşındaki güzel, son olarak eşine verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
“BANA HAYAT HEP YAZ”
Parlak mayosuyla objektif karşısına geçen ünlü isim, “Bana hayat hep yaz, hep sıcak, hep güzel” notunu düştü.
Paylaşım binlerce beğeni alırken, 41 yaşındaki Görgüzel, formda görüntüsüyle hayran bıraktı.