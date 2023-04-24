Selen Görgüzel'in sahne halleri Ankara'da sahne alan Selen Görgüzel, tarzıyla dikkat çekti.

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Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Selen Görgüzel, cesur ve seksi pozlarıyla adından bahsettirmeye devam ediyor.

Şarkı tanıtımı için Ankara'da bir mekanda sahne alan Görgüzel, yine gündem oldu.

Dekolte seviyor

Mekanda çekilen pozlarını Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, dekolteli tarzıyla yürek hoplattı.

"Anladınız siz onu"

Ünlü isim paylaşımına, "İYİSİN'le ilk sahnemiz fazla iyiydi" notunu düştü. Daha sonra bir paylaşım daha yapan Görgüzel, "Anladınız siz onu" yazdı.

Geçtiğimiz günlerde “Ben TikTok’un kesinlikle kapatılması istiyorum. Ahlaki değerler açısından ivedilikle kapatılması gerekiyor" sözleriyle tepki toplayan Selen Görgüzel, yeni tarzıyla oldukça beğeni topladı.