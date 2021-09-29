İlk kez anne olan ünlü oyuncu Selen Seyven, bebeğine kavuştu.

Geçtiğimiz aylarda Baran Yıldırım ile evlenen 35 yaşındaki oyuncu Selen Seyven, anne oldu. Son olarak Avlu dizisinde rol alan Selen Seyven'den güzel haber geldi. Bebeğini dünyaya getiren Seyven, oğluna Marsel ismini verdi.

Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, 'Anne ve baba oldu bu iki tip' mesajını yayınladı.

PİLATESİ BIRAKMADI

Selen Seyven, hamileliği boyunca doktorunun tavsiyesine uyup sık sık pilates yapıyordu.