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    Selen Seyven anne oldu

    İlk kez anne olan ünlü oyuncu Selen Seyven, bebeğine kavuştu.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 10:51
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    Selen Seyven anne oldu

    Geçtiğimiz aylarda Baran Yıldırım ile evlenen 35 yaşındaki oyuncu Selen Seyven, anne oldu. Son olarak Avlu dizisinde rol alan Selen Seyven'den güzel haber geldi. Bebeğini dünyaya getiren Seyven, oğluna Marsel ismini verdi.

    Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, 'Anne ve baba oldu bu iki tip' mesajını yayınladı.

    PİLATESİ BIRAKMADI

    Selen Seyven, hamileliği boyunca doktorunun tavsiyesine uyup sık sık pilates yapıyordu.

    Selen Seyven anne oldu #1Selen Seyven anne oldu #2

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