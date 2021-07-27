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    Selen Seyven, hamile pilatesine basladı

    Ünlü oyuncu Selen Seyven, geçtiğimiz yıl Baran Yıldırım ile evlenmişti.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 14:34
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 14:37
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    Selen Seyven, hamile pilatesine basladı

    Son olarak Avlu dizisinde rol alan 35 yaşındaki Selen Seyven'den, geçtiğimiz haftalarda sevindiren haber gelmişti. Baran Yıldırım ile evli olan Selen Seyven'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

    DOKTOR TAVSİYESİ

    Anne olmak için gün sayan Seyven, doktorunun tavsiyesiyle spora başladı.

    Formuna dikkat etmek isteyen Seyven, karnı burnunda pilates yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

    Selen Seyven, hamile pilatesine basladı #1Selen Seyven, hamile pilatesine basladı #2

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