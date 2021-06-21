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    Selen Seyven'den 5. ay pozu

    5 aylık hamile olan ünlü oyuncu Selen Seyven, son halini Instagram'dan paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 12:26
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 12:35
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    Selen Seyven'den 5. ay pozu

    Son olarak "Hükümsüz" dizisinde canlandırdığı performansıyla övgü toplayan oyuncu Selen Seyven, anne olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

    Geçtiğimiz yıl evlendiği eşi Baran Yıldırım ile bebek heyecanı yaşayan Selen Seyven, belirginleşen karnını sosyal medya hesabından paylaştı.

    "MUAZZAM PROJE"

    Başarılı oyuncu, bir röportajında "Annelik 35 yaşımda gelen muazzam bir proje oldu" demişti.

    Selen Seyven den 5. ay pozu #1Selen Seyven den 5. ay pozu #2

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