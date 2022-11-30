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    Selen Soyder, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi

    Lale Devri dizisi ile yıldızı parlayan Miss Turkey 2007 birincisi Selen Soyder son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 07:39
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 07:42
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    Selen Soyder, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi

    Ünlü oyuncu Selen Soyder, 2015 yılında Oren Fransez ile evlenmişti.

    Selen Soyder, geçtiğimiz ağustos ayında yedi yıllık evliliğini bitirdi. 2015'te nikâh masasına oturan Soyder ile iş insanı Oren Fransez, anlaşmalı olarak boşandı.

    "Anlaşmalı bitirdik"

    Boşanma haberini sosyal medya hesabından açıklayan güzel oyuncu "2015 yılında hayatlarımızı birleştirme kararı vererek evlenmiş olduğum Oren Frensez ile anlaşmalı olarak boşanmış olduğumu siz değerli kamuoyu ile paylaşmak istedim." ifadelerini kullanmıştı.

    Selen Soyder, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi #1

    Evliliği boyunca gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Soyder, boşanmanın ardından gelen oyunculuk tekliflerini değerlendirmeye aldığını söylemişti.

    Selen Soyder, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi #2

    Yorum yağdı

    Selen Soyder, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta göğüs dekoltesiyle dikkat çekti. Oyuncunun paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.

    Selen Soyder, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi #3

    Selen Soyder, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi #4


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