Selena Gomez: Akıl sağlığım bozuldu

Kelebek hastalığı ve bipolar bozukluktan mustarip 28 yaşındaki ünlü şarkıcı Selena Gomez, yaşadığı zorlukların kendisine ilham verdiğini söyledi.

ABD'li ünlü pop şarkıcısı Selena Gomez, imkansız güzellik standartlarının akıl sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

GÜZELLİK VE AKIL BAĞI

Bir yandan bipolar bozukluk ve kelebek hastalığıyla (lupus) boğuşurken diğer yandan da üçüncü albümü "Rare"in ismini taşıyan kendi güzellik markasını oluşturan Gomez, esasen güzellik ve akıl sağlığına dair yapılan konuşmaların arasında güçlü bir bağ olduğunu keşfettiğini aktardı.

Selena Gomez verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"DENEDİM İMKANSIZ"

"Toplum bize sürekli olarak yeterli olmadığımızı söylüyor, bu yüzden bu baskıyı ortadan kaldırmak ve tartışmayı değiştirmek için bir marka oluşturmak istedim. Rare Beauty'yle amacım bu gerçekçi olmayan güzellik standartlarını yıkmak. Kişisel deneyimlerimden bu imkansız güzellik standartlarının zihinsel sağlığımı çok fazla etkilediğini gördüm ve aynı şekilde hisseden birçok kişi tanıyorum."





"İNTERNET DE ETKİLİYOR"

Selena Gomez, internetin de kişinin huzurunu ve akıl sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Şarkıcıya göre sosyal medyaya belli dönemlerde ara vermek sağlıklı bir çözüm.