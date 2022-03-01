Selena Gomez düştü

ABD’li ünlü oyuncu Selena Gomez, Los Angeles’ta dün akşam düzenlenen 2022 SAG Ödülleri'nde kameralara poz verdiği sırada düştü.

Los Angeles'ta dün akşam düzenlenen törenle 28'inci SAG Ödülleri (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) sahiplerini buldu.

Ödüllerin yanı sıra törendeki ünlü konukların kırmızı halı şıklığı da dikkat çekti.

KIRMIZI HALIDA DÜŞTÜ

Siyah, uzun ve arkadan yırtmaçlı elbisesiyle geceye katılan Selena Gomez, kırmızı halıda küçük bir kaza geçirdi. Gomez'in düştüğü an sosyal medyada gündem oldu.

Kırmızı halıda yere düşen oyuncu, sahneye topuklu ayakkabısı olmadan çıktı.

Oyuncu Bulgari imzalı, 200 karattan fazla pırlantaya sahip ve 1 milyon dolar (13 milyon 840 bin Türk Lirası) değerinde bir kolye taktı.