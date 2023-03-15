Selena Gomez makyajsız fotoğraf paylaştı Makyajsız halini sosyal medya hesabından yayınlayan Selena Gomez göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Selena Gomez aldığı kilolar nedeniyle çok konuşulmuştu.

Gomez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Miley Cyrus'u etiketledi

Güzelliği ile bakana bir daha baktıran Selena Gomez son paylaşımında ünlü şarkıcı Miley Cyrus'u etiketledi.

Miley Cyrus ise kalp emojisi ile Gomez'e yanıt verdi.

"Yaşadıklarından utanç duyan kişilere seslendim"

Psikolojik sorunlarla mücadele ettiği konuşulan Selena Gomez'in bipolar ilaçları kullandığı için kilo aldığı iddia edilmişti. Gomez, kendisi gibi sağlık soruları yaşayıp aldığı ilaçlarla kilo alan kişilere şunları söyledi: