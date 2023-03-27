Selena Gomez ve Zayn Malik aşk yaşıyor Ünlü şarkıcı Zayn Malik’in yine kendisi gibi dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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Dünyaca ünlü model Gigi Hadid , kızının babası şarkıcı Zayn Malik ile olan 6 yıllık ilişkilerini iki yıl önce bitirmişti.

Bu aşkın bitmesi ve evlilik hayallerinin yarıda kalmasının sebebinin Zayn Malik’in Gigi Hadid’in annesi Yolanda Hadid’le kavga etmesi olduğu öne sürülmüştü.

Zayn Malik Selena'ya aşık oldu

Magazin dünyası şimdilerde bomba bir aşkla çalkalanıyor. Bir döneme damga vuran One Direction grubunun eski üyesi Zayn Malik’in şarkıcı Selena Gomez ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

The Sun’da yer alan habere göre, taze aşıklar New York’ta samimi bir akşam yemeği randevusuna çıkarak aşklarını duyurdu.

"Öpüşüyorlardı"

ABD’li bir kaynak ikili için, "Selena ve Zayn el ele tutuşarak içeri girdiler ve öpüşüyorlardı. Çoğu restoran personeli ve restoran müdavimi onları fark etmedi. Birlikte rahat görünüyorlardı ve bunun bir randevu olduğu açıktı” ifadelerini kullandı.

Bu ilişki ilk bakışta normal görünse de bambaşka bir ayrıntı var. Selana Gomez, Zayn’ın iki yaşındaki kızı Khai'nin annesi olan eski model Gigi Hadid’in aynı zamanda yakın arkadaşı.

Justin Bieber eski sevgilisi

Justin Bieber ve Selena Gomez ise 2012 yılının kasım ayında iki yıllık ilişkilerini bitirdiklerini açıklamıştı. Justin Bieber, 2018 yılında eski sevgilisi Hailey Baldwin ile evlenmişti.