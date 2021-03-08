Selim İleri rahatsızlandı

Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri (71), beyin embolisi kaynaklı bir rahatsızlık geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan Selim İleri, Başakşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan İleri'nin tedavisi devam ediyor.

1949 İstanbul doğumlu İleri, aralarında "Dostlukların Son Günü", "Uzak Hep Uzak" ve "Yaşarken ve Ölürken"in de aralarında olduğu birçok roman, deneme, anı ve senaryosuyla Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yer alıyor.

ÖDÜL ALDI

İleri, son olarak geçen yıl Ahmet Hamdi Tanpınar'ı roman kahramanı yaptığı 'Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun'u yayınladı. Usta yazar, 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.