Selin Ciğerci 5 milyona otomobil aldı

Kerimcan Durmaz’ın ablası Neşe Fişek'in kiralık Rolls-Royce’a “Segment meselesi” diyerek bindirmediği Selin Ciğerci'nin hayali gerçek oldu.

Geçen yıl futbolcu Gökhan Çıra’yla evlenen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 5 milyon lira ödeyerek son model bir Rolls-Royce satın aldı.

"DEVEDEN BÜYÜK FİL VARDIR"

Ciğerci, 2 yıl önce Dubai’de kendisini “Segment meselesi” diyerek kiralık Rolls-Royce’a bindirmeyen Neşe Fişek'e de mesaj gönderdi: “Deveden büyük fil vardır. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin.”

"KRALİÇEYİM"

Ciğerci, en çok vergi veren isimlerden biri olduğunu söyledi: “Resmen kozmetik kraliçesiyim. İçimde yer etmiş bir arabaya binmem de normal. İlahi adalet işte. Bu arabaya 5 milyon lira verdim. İstediğim özel plakayı da yine bir araba parası ödeyerek satın aldım.”

"HER GÜN AKLIMDA"

Geçtiğimiz haftalarda Youtube'da yayınlanan 'Sansürsüz' programına katılan Ciğerci, "Hiç aklından geçmiyor mu? Keşke doğurganlık özelliğim olsaydı, bir evladım olsaydı diye” sorusuna şöyle yanıt vermişti:

“Bu her gün aklımda olan bir şey ama maalesef öyle bir özelliğim yok. Şu anda bak ezan okunuyor, Allah olmayanlara, çok isteyenlere gerçekten versin.”