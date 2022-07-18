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    Selin Ciğerci ayrılık iddiaları sonrası imaj değiştirdi

    2019 yılında evlendiği eşiyle bir dargın bir barışık olan Selin Ciğerci, yeniden ayrılık söylemleri sonrası saçlarını kestirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 13:07
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    Selin Ciğerci ayrılık iddiaları sonrası imaj değiştirdi

    Sosyal medya ünlüsü Selin Ciğerci, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Futbolcu Gökhan Çıra ile 2019 yılında dünyaevine giren Ciğerci, çalkantılı aşk hayatı ile de çok konuşulanlar arasında.

    Geçtiğimiz dönemlerde boşanan çift bir süre sonra yeniden evlenmişti. İkili, aşk hayatlarını bir türlü oturtamazken, yeni bir ayrılık iddiası da gündeme bomba gibi düştü.

    "Yeni bir ayrılık"

    Birbirlerinin fotoğraflarını silen çift, 'yeniden ayrıldılar' iddialarını doğrular nitelikteydi...

    Gündemde ayrılık haberleri dolaşırken, Selin Ciğerci imaj değiştirdi.

    Saçlarını kestirdi

    'Ayrılık sonrası motivasyonu' olarak da değerlendirilen imaj değişikliği, çoğunluk tarafından beğenilirken, Seda Sayan yeni imaja tam not verdi.

    İşte Selin Ciğerci'nin kısa saçlı yeni hali...

    Selin Ciğerci ayrılık iddiaları sonrası imaj değiştirdi #1

    Selin Ciğerci ayrılık iddiaları sonrası imaj değiştirdi #2

    Selin Ciğerci ayrılık iddiaları sonrası imaj değiştirdi #3

    Selin Ciğerci ayrılık iddiaları sonrası imaj değiştirdi #4

    Selin Ciğerci ayrılık iddiaları sonrası imaj değiştirdi #5


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