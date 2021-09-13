Selin Ciğerci, boşanma nedenini açıkladı

Ünlü fenomen Selin Ciğerci, iki yıllık eşi futbolcu Gökhan Çıra'dan neden boşandığını açıkladı.

İki yıl önce evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla boşandı. Ciğerci, çok merak edilen boşanmanın perde arkasını anlattı.

İşte Ciğerci'nin açıklamalarından ara başlıklar:

"SABAH BAŞKA AKŞAM BAŞKA"

"Sabah 'günaydın aşkım' diye mesajlaştık, akşamına boşanma kararı aldık. Biz sabah kalkıyoruz, aynı yerde iş eyrindeyiz, akşam aynı evdeyiz... Gün içinde işle ilgili bir şey oluyor, birikiyor.. Böyle tatsızlıklar insan hayatında oluyor. İlk boşanan da ben değilim.

"GÖKHAN'DA ŞİDDETİN Ş'Sİ YOK"

Herkes sinirli şu an. Gökhan biraz agresif bir adam. Şiddetin ş'si asla yok. 5 dakika sonra dünyanın en mutlu insanı. Bu onun karakteri. İlk tanıştığım zaman da sinirliydi ama iş işin içine girince, sorumluluklar büyüdü... Daha fazla sinirli olabiliyor, daha gergin olabiliyor. bu da ilişkimize yansıdı.

"EVİM YOK"

Şu an bir evim yok, arkadaşlarımda kalıyorum. Benim evim bitmeyen bir tadilat içinde. İhanet iddiası olmasın.

"ÜLKEMİ SEVİYORUM"

Geçen yıl benim markama 200 milyona yakın bir fiyat teklif ettiler. 18 milyon euroya Katarlılar satın almak istediler. Ben vermedim, kendi kurduğum markayı vermedim. Ülkemi çok seviyorum, dünyaya açılmak istiyorum.

"EVLAT HAYALİM YARIM KALDI"

Yaptığımız mal varlıklarını da uygun bir şekilde bölüştük. Hayatı bölüştük, arabalar benim umrumda değil ki... Para her zaman kazanılır. Para hesabı hiç yapmadım. Önemli olan parayı tutabilmek, büyütebilmek... İkimizde hala aynı ofisteyiz. Belki ileride ayırırım, belki ayırmam. 5 tane şirketin 1 tanesiyle devam ediyorum. Evlat edinmek istiyordum ama boşanınca bu hayalim yarım kaldı. Eski eşime mutluluklar diliyorum."



