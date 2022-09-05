Boşandığı kocası Gökhan Çıra'nın kardeşinin düğününe katılan Selin Ciğerci, nikah şahidi oldu. Düğünde Çıra ile Ciğerci'nin halay çektiği görüntüler ise barışma ihtimaline yeşil ışık yaktı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın evliliklerine, 2 kez boşanma ile son nokta konulmuştu.

Geçtiğimiz dönemlerde boşandıktan kısa bir süre sonra barışan çift, yeniden nikah masasına oturmuştu.

Çatırdamalarıyla sık sık gündeme gelen ilişkide yeni bir çıkış yaşanırken, ikili önceki günlerde tek celsede tekrar boşanmıştı.

Boşanan Selin Ciğerci hakkında yeni bir aşk iddiası da beraberinde gelmişti.

Bir İtalyan ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılan Ciğerci, dün akşam eski eşi Gökhan Çıra'nın kardeşi Furkan Çıra'nın düğününe katıldı.

"İki kardeşim canım, mutluluklar diliyorum"

Düğünde nilah şahidi olan Selin Ciğerci, gelin ve damadı paylaştığı fotoğrafta da, "İkiniz de benim için öyle özel ve kıymetlisiniz ki pamuk gibi kalbi olan iki kardeşim, canım mutluluklar diliyorum." ifadelerini aktardı.

Eski eşiyle halay çekti

Düğünün ilerleyen saatlerinde ise ikiliye "Evliliği çocuk oyuncağı yaptılar", "Yine mi barıştınız" gibi yorumların geldiği bir an yaşandı.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, düğünde yan yana halay çekti.

İşte o anlar....

Selin Ciğerci, eski eşi Gökhan Çıra'yla halay çekti VİDEO