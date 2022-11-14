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    Selin Ciğerci gözünü sevgilisinin telefonundan alamadı

    Yeni bir aşka yelken açan Selin Ciğerci, gözünü sevgilisinin telefonundan alamayınca gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 07:48
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 08:38
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    Selin Ciğerci gözünü sevgilisinin telefonundan alamadı

    Gökhan Çıra ile iki kez evlenip boşanan Selin Ciğerci yeni sevgili yaptı. Ünlü fenomenin yeni sevgilisi Asil Cengiz.

    Telefona bakarken yakalandı

    Selin Ciğerci son olarak bir eğlencede sevgilisiyle görüntülendi. Ciğerci sevgilisi telefonla oynarken gözünün sevgilinin ekranından alamadı.

    "Gözlerim böyle kalmaz inşallah"

    O anlarda yakalanan Selin Ciğerci sosyal medyada da gündem oldu. Ciğerci gizlice sevgilisinin telefonuna baktığı anları paylaşarak "Gözlerim böyle kalmaz inşallah" dedi.

    Ciğerci'nin o anlarını gören eski dostu Demet Akalın da kendini tutamadı. Akalın, Selin Ciğerci'nin o anlarını paylaştı.

    Selin Ciğerci gözünü sevgilisinin telefonundan alamadı VİDEO

    Selin Ciğerci gözünü sevgilisinin telefonundan alamadı #1


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