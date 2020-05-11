Selin Ciğerci: Hepinizden özür diliyorum

Selin Ciğerci'nin canlı yayınına soru sorma bahanesiyle bağlanan bir adam cinsel organını gösterdi. Panikle yayını kapatan Ciğerci ise daha sonra takipçilerinden özür diledi.

Koronavirüs sebebiyle evlerinden çıkmayan ünlüler, sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yaparak vakit geçiriyor...

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci de eşi Gökhan Çıra ile kendisini karantinaya aldı.

Instagram üzerinden sık sık paylaşım yapan Selin Ciğerci, dün akşam yaptığı canlı yayın sırasında ise talihsiz bir olay yaşadı.

TAKİPÇİSİ CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Takipçileriyle canlı yayın yapan Ciğerci, "Abla çok önemli bir soru soracağım" diyen erkek takipçisini yayına aldı.

Ancak yayına bağlanan adam, cinsel organını gösterince Ciğerci şaşkınlığını gizleyemeyerek kısa sürede, takipçisini yayından attı.

"BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM"

Yaşadığı olay sonrası tepki gösteren Ciğerci, "Bugün canlı yayında o terbiyesizliği yapanı bulamayacağımı sanıyorsa video ve resim adı ne varsa avukatıma gitti. Burnundan nasıl fitil fitil getireceğim herkese örnek olsun böyle pislik sapıklar hala var. Herkesin başına gelebilir, lütfen herkes örnek alsın bu yaşadığımı hala şok içindeyim ve sinirliyim" dedi.

"HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Selin Ciğerci daha sonra, gözyaşları içinde bir video çekerek şu sözleri söyledi:

"Mübarek Ramazan ayında hepinizden özür diliyorum, benim gerçekten bir suçum yok. Ben işinde gücünde evinde ailesiyle olan bir kadınım. Gece annem aradı 'Hayırdır ne oldu?' diye utancımdan konuşamadım. Gerçekten o köpek suratlıyı bulacağım Allah bin türlü belasını versin."