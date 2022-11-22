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    Selin Ciğerci: Kadınların en büyük düşmanı kadınlar

    Cinsiyet değiştirdikten sonra en büyük hayali annelik olan Selin Ciğerci'den Günceli Kato'nun o sözlerine tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 10:33
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    Selin Ciğerci: Kadınların en büyük düşmanı kadınlar

    Bir televizyon programına katılan sanatçı Günseli Kato, “Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir” ifadelerini kullandı. Kato’nun bu sözlerine sanat dünyasının ünlü isimleri tepki gösterdi.

    Cinsiyet değiştirmesiyle tanınan ve bir süre anne olmak için çaba gösteren Selin Ciğerci de bu sözleri duyunca sitem etti.

    "İnanılmaz üzücü"

    Gökhan Çıra ile bir dönem çocuk sahibi olabilmek için çabalayan Ciğerci paylaşımında "Peki doğurup bırakmayanlar ne olacak? Bu videoyu yeni gördüm inanılmaz üzücü bir sürü hanımefendi var çocuk isteyip anne olamayan umarım onları ne kadar üzdüğünün farkındadır. Bir de şunu merak ettim baba olamayanlar adam olmuyor mu? Kadınların en büyük düşmanı kadınlar" diyerek kızdı.

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