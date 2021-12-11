Geçtiğimiz yıl 5 milyon TL değerinde Rolls-Royce satın alan Selin Ciğerci otomobilini yeniledi. Ciğerci, Türkiye'de sadece bir tane bulunan yeni arabası için 13 milyon TL ödedi.

Selin Ciğerci, kendini yine ödüllendirdi.

Geçtiğimiz yıl 5 milyon TL değerinde bir Rolls-Royce satın alan Ciğerci, otomobilini yeniledi.

Ciğerci, bu kez Rolls-Royce'un (Dawn-Cabrio) modelinin sahibi oldu.

13 MİLYONLUK YENİLEME

Fenomen isim, yeni aracı için 13 milyon TL ödedi.

Özel tasarım otomobilin Türkiye'de sadece bir adet olduğu belirtildi.

“SADECE KENDİ İSMİMLE YÜRÜMEK İSTİYORUM”

Daha önce de iş hayatı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ciğerci, “Hedefimiz dünya markası olmak. Ben öldükten sonra da adımın yaşamasını istiyorum. Bir kozmetik markasından ortalık teklifi geldi ama kabul etmedim, sadece kendi ismimle yürümek istiyorum. 'Ben oldum' demiyorum, 'ben oldum' dediğim gün, öldüğüm gündür. Daha çok yolum var...

8 MİLYON TL VERGİ ÖDEDİ

Güzellik salonlarında 260, kendi şirketimde de 230 çalışanımız bulunuyor. Toplamda ise 490 çalışanımız var. 20 tane de franchising verdim. Çalışanların yüzde 85'i kadın. Ne kadar kazandığımı bilmiyorum, ülkeme vergimi vereyim o önemli. Bu yıl 8 milyon TL vergi verdiysem seneye de inşallah 12 milyon TL veririm.” demişti.