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    Selin Ciğerci, otomobilini yeniledi

    Geçtiğimiz yıl 5 milyon TL değerinde Rolls-Royce satın alan Selin Ciğerci otomobilini yeniledi. Ciğerci, Türkiye'de sadece bir tane bulunan yeni arabası için 13 milyon TL ödedi.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 09:27
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    Selin Ciğerci, otomobilini yeniledi

    Selin Ciğerci, kendini yine ödüllendirdi.

    Geçtiğimiz yıl 5 milyon TL değerinde bir Rolls-Royce satın alan Ciğerci, otomobilini yeniledi.

    Ciğerci, bu kez Rolls-Royce'un (Dawn-Cabrio) modelinin sahibi oldu.

    13 MİLYONLUK YENİLEME

    Fenomen isim, yeni aracı için 13 milyon TL ödedi.

    Özel tasarım otomobilin Türkiye'de sadece bir adet olduğu belirtildi.

    Selin Ciğerci'nin dillerden düşmeyen lüks yaşamı FOTO GALERİ

    Selin Ciğerci, otomobilini yeniledi #1

    “SADECE KENDİ İSMİMLE YÜRÜMEK İSTİYORUM”

    Daha önce de iş hayatı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ciğerci, “Hedefimiz dünya markası olmak. Ben öldükten sonra da adımın yaşamasını istiyorum. Bir kozmetik markasından ortalık teklifi geldi ama kabul etmedim, sadece kendi ismimle yürümek istiyorum. 'Ben oldum' demiyorum, 'ben oldum' dediğim gün, öldüğüm gündür. Daha çok yolum var...

    Selin Ciğerci, otomobilini yeniledi #2

    8 MİLYON TL VERGİ ÖDEDİ

    Güzellik salonlarında 260, kendi şirketimde de 230 çalışanımız bulunuyor. Toplamda ise 490 çalışanımız var. 20 tane de franchising verdim. Çalışanların yüzde 85'i kadın. Ne kadar kazandığımı bilmiyorum, ülkeme vergimi vereyim o önemli. Bu yıl 8 milyon TL vergi verdiysem seneye de inşallah 12 milyon TL veririm.” demişti.

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